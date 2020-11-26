«Локомотив» вновь сыграл вничью с «Атлетико»
ФК "Локомотив" завершил матч с мадридским клубом "Атлетико" со счетом 0:0 в четвертом раунде группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее "Локомотив" и "Атлетико" уже встречались в групповом этапе. Предыдущая игра закончилась со счетом 1:1. Как передает агентство, команды провели семь матчей, из них четыре раза победу одерживал "Атлетико". Трижды игры завершались вничью.
Российские команды пока что не смогли одержать ни одной победы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Из трех российских клубов шанс на выход в плей-офф сохранился только у "Локомотива".
В следующем туре "Локомотив" будет играть с "Зальцбургом". В свою очередь, "Атлетико" на домашней арене примет немецкую "Баварию". Обе встречи состоятся 1 декабря.
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