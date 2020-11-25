«Гол столетия» и «Рука Бога». Не стало Диего Марадоны

Легендарному футболисту Диего Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался после перенесенной операции на головном мозге. Несмотря на усилия прибывших врачей, он скончался, передают аргентинские СМИ. Ему было 60 лет.

Официальной причиной смерти, со слов его адвоката, стал сердечный приступ. Марадону 30 октября доставили в больницу для прохождения медобследования. Позднее стало известно, что он перенес операцию на мозге. Футболиста выписали 12 ноября.

Марадона считается одним из лучших игроков в истории футбола. Он выступал за такие знаменитые команды, как аргентинский «Бока Хуниорс», испанская «Барселона», итальянский «Наполи». Марадона выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. За сборную Аргентины Марадона играл с 1977 по 1994 годы. В 91-й встрече за национальную команду он забил 34 гола. До последнего времени Марадона являлся главным тренером аргентинского футбольного клуба "Химнасия".

Марадона – обладатель несметного количества титулов, в том числе лучшего футболиста ХХ века по итогам голосования на официальном сайте ФИФА. Самые влиятельные спортивные издания мира в обязательном порядке включали его как минимум в тройку лучших футболистов столетия. Он же - первый обладатель «Золотого мяча», член символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА, лучший спортсмен XX века в Аргентине.

«Голом столетия» стал забитый Марадоной мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. В том же матче он забил рукой, однако судья посчитал, что мяч попал в ворота после удара головой, и засчитал его – этот инцидент был назван впоследствии «Рука Бога». Победителем того чемпионата мира стала сборная Аргентины и Марадона в ее составе.

Были в жизни Марадоны и страницы, которые к славным не отнести. Это и дисквалификация из-за наркотической зависимости, суды и даже арест за хранение кокаина, а также стрельба по журналистам.

Легендарному футболисту 30 октября исполнилось 60 лет, а 25 ноября его не стало. Соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны выразил еще один из величайших футболистов мира, Пеле.

«Однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе», - сказал бразилец.

Президент Аргентины объявил в стране трехдневный траур в связи с кончиной великого футболиста.

