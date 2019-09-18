«Локомотив» ведет со счетом 1:2 после первого тайма с «Байером»
18 сентября22:55
Первый тайм встречи российского «Локомотива» с немецким «Байером» завершился со счетом 1:2 в пользу россиян.
Счет встречи открыли россияне: на 16-ой минуте мяч в ворота соперника направил Гжегож Крыховяк. Немцы отыгрались через 10 минут.
Вновь вырвался вперед "Локомотив" на 37-минуте, гол забил Дмитрий Баринов.
Матч проходит в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра идет на стадионе в немецком Леверкузене.
Накануне "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" свой первый матч группового этапа Лиги Чемпионов.
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ФОТО: Официальный сайт ФК «Локомотив»
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