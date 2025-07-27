Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович», отразивший атаку дронов

Глава государства посетил командный пункт, где поздравил дежурный расчет фрегата с профессиональным праздником, подписал документы о присвоении капитану корабля очередного воинского звания и провёл неформальную беседу с моряками за чаем в кают-компании.

«Хочу еще раз поблагодарить вас за сегодняшнюю работу», — сказал Путин.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил, что экипажи Ленинградской военно-морской базы участвовали в отражении утренней атаки беспилотников. Как уточнил корреспондент кремлевского пула Александра Юнашева, фрегат «Адмирал Григорович» непосредственно принял участие в противодействии атаке дронов на регион, произошедшей утром 27 июля. Угроза атаки БПЛА сохранялась с 6:35 до 11:43 (время московское), за этот период было уничтожено более десятка беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».