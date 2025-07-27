МЧС: 4 человека утонули за 2 дня в закрытых для купания подмосковных водоемах
Четыре человека утонули за прошедшие пятницу и субботу в водоемах Подмосковья, где купание запрещено. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС РФ.
В ведомстве сообщили, что с 25 по 26 июля в результате несчастных случаев на воде погибло четверо человек. В деревне Игнатово из реки Слогавка очевидцы извлекли тело женщины без признаков жизни. В селе Григорьевское в реке Ройка было найдено тело подростка. В Лосино-Петровском городском округе из пруда подняли тело мужчины, а в реке Сестра в городе Клин утонул ещё один мужчина. В ведомстве подчеркнули, что во всех случаях люди купались в местах, где это запрещено.
В МЧС отметили, что за этот период удалось спасти двух человек.
В областном главке МЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности: не купаться в необорудованных местах, где отсутствуют спасатели и установлены запрещающие знаки, не заплывать за буйки, не подходить близко к судам и не находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в ведомстве напомнили о необходимости следить за детьми и не допускать опасных игр на воде.
Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что граждане, отдыхающие на необорудованных или диких пляжах, могут быть оштрафованы или арестованы на 15 суток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru