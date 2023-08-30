«Балтика» нанесла «Зениту» первое поражение в Кубке России

Встреча прошла на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхело Энрикес.

«Зенит» потерпел первое поражение в трех матчах.

Калининградцы набрали девять очков и заняли первое место в турнирной таблице. «Зенит» находится на второй строчке. В активе петербургского клуба шесть очков.

Футболисты «Зенита» 20 августа в гостях обыграли московский «Спартак» со счетом 3:1 в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Радиоточка НСН».

