«Балтика» нанесла «Зениту» первое поражение в Кубке России
Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ.
Встреча прошла на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхело Энрикес.
«Зенит» потерпел первое поражение в трех матчах.
Калининградцы набрали девять очков и заняли первое место в турнирной таблице. «Зенит» находится на второй строчке. В активе петербургского клуба шесть очков.
Футболисты «Зенита» 20 августа в гостях обыграли московский «Спартак» со счетом 3:1 в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Радиоточка НСН».
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