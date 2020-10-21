«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в ЛЧ
Российский «Локомотив» в матче Лиги чемпионов сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом». Счет игры составил 2:2.
От российского клуба голы забили Эдер (19 минута) и Виталий Лисакович (75), у австрийцев отличились Доминик Собослаи (45) и Златко Юнузович (50).
Напомним, по результатам жеребьевки «Локомотив» в групповом этапе помимо «Зальцбурга» сыграет с мюнхенской «Баварией» и мадридским «Атлетико». Следующий матч российский клуб проведет 27 октября с «Баварией».
Ранее стало известно, что все футбольные матчи «Тинькофф ― Российской премьер-лиги» в Москве со следующего тура будут проходить без зрителей. Запрет связан с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице.
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