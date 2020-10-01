Российские клубы узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

Российские клубы узнали сегодня своих соперников в этом турнире.

Питерский «Зенит» попал в одну группу в «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». «Краснодар» выйдет на поле против испанской «Севильи», лондонского «Челси» и французского «Ренна», пишет «Свободная пресса». Московскому «Локомотиву» будут противостоять мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург».

Сегодня же УЕФА назвал лучшего игрока сезона-2019/20. Им стал польский бомбардир немецкого футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовский.

