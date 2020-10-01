Российские клубы узнали своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА в четверг прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Российские клубы узнали сегодня своих соперников в этом турнире.
Питерский «Зенит» попал в одну группу в «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». «Краснодар» выйдет на поле против испанской «Севильи», лондонского «Челси» и французского «Ренна», пишет «Свободная пресса». Московскому «Локомотиву» будут противостоять мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург».
Сегодня же УЕФА назвал лучшего игрока сезона-2019/20. Им стал польский бомбардир немецкого футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовский.
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