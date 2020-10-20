«Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов
20 октября 202022:02
Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы F завершилась в Санкт-Петербурге со счётом 1:2. В составе бельгийской команды отличились Эммануэль Деннис и Шарль де Кетеларе. Также вратарь гостей Итан Хорват в свою очередь отметился автоголом.
Во втором туре петербургский футбольный клуб сыграет с «Боруссией» в Дортмунде, а «Брюгге» примет римский «Лацио». Матчи состоятся 28 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru