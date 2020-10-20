«Зенит» проиграл «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F завершилась в Санкт-Петербурге со счётом 1:2. В составе бельгийской команды отличились Эммануэль Деннис и Шарль де Кетеларе. Также вратарь гостей Итан Хорват в свою очередь отметился автоголом.

Во втором туре петербургский футбольный клуб сыграет с «Боруссией» в Дортмунде, а «Брюгге» примет римский «Лацио». Матчи состоятся 28 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Лига ЧемпионовФутболФК "Зенит"
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