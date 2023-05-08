«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ

Встреча прошла 8 мая в Москве. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников.

Ворота гостей поразили Наир Тикнизян, Артем Карпукас и Вильсон Изидор.

После победы над «Сочи» столичный клуб набрал 35 очков и расположился на девятом месте турнирной таблицы.

«Локомотив» 14 мая сыграет с «Крыльями Советов» на выезде. В этот же день «Сочи» встретится с «Ростовом».

Петербургский «Зенит» накануне победил московский «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Противостояние на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счетом 3:2, передает «Радиоточка НСН».

