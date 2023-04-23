ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» и прервал победную серию в РПЛ
Столичное дерби между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) окончилось ничьей.
Встреча прошла 23 апреля на домашней арене армейцев и завершилась со счетом 1:1.
На 22-й минуте Антон Заболотный вывел ЦСКА вперед. Железнодорожники сумели отыграться под конец матча: Вильсон Изидор на 87-й минуте отправил мяч в ворота красно-синих.
Армейцы прервали победную серию в РПЛ из пяти матчей.
Набравший 45 очков ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы. «Локомотив» расположился на десятом месте (29 баллов).
Армейцы 9 апреля обыграли подмосковные «Химки» со счетом 3:0, сообщает «Радиоточка НСН».
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