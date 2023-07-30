«Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ

Матч прошел в Воронеже и завершился со счетом 4:1 в пользу железнодорожников. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Сергей Пиняев, Наир Тикнизян оформил дубль. У воронежцев единственный гол забил Евгений Марков.

В третьем туре «Локомотив» сыграет с ЦСКА. «Факел» проведет встречу с «Балтикой».

Московский «Спартак» 27 июля обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в матче Кубка России, сообщает «Радиоточка НСН».

