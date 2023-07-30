«Локомотив» разгромил «Факел» в матче РПЛ
30 июля 202321:30
Футболисты столичного «Локомотива» одержали победу над воронежским «Факелом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошел в Воронеже и завершился со счетом 4:1 в пользу железнодорожников. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Сергей Пиняев, Наир Тикнизян оформил дубль. У воронежцев единственный гол забил Евгений Марков.
В третьем туре «Локомотив» сыграет с ЦСКА. «Факел» проведет встречу с «Балтикой».
Московский «Спартак» 27 июля обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в матче Кубка России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru