«Локомотив» оказался сильнее «Спартака» в матче чемпионата России по футболу

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

Защитник «Спартака» Айртон Лукас улетел в Бразилию

Единственный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор.

«Спартак» в третьем матче подряд не смог одолеть «Локомотив», встреча первого круга завершился со счетом 1:1.

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» находится на девятом месте, у команды 27 очков после 23 встреч.

Напомним, защитник «Спартака» Лукас Айртон прошел медицинское обследование в Рио-де-Жанейро и подписал контракт о переходе в бразильский «Фламенго».

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ФОТО: pixabay.com
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