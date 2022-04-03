«Локомотив» оказался сильнее «Спартака» в матче чемпионата России по футболу
Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.
Единственный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор.
«Спартак» в третьем матче подряд не смог одолеть «Локомотив», встреча первого круга завершился со счетом 1:1.
«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» находится на девятом месте, у команды 27 очков после 23 встреч.
Напомним, защитник «Спартака» Лукас Айртон прошел медицинское обследование в Рио-де-Жанейро и подписал контракт о переходе в бразильский «Фламенго».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+17 949 / сут.
Умерли
369 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
16,9 млн+44 547 / сут.
- В Кремле назвали одну из целей спецоперации на Украине
- Науседа: Литва полностью отказалась от поставок газа из России
- Песков: Уехавшие из России люди не являются врагами государства
- «Локомотив» оказался сильнее «Спартака» в матче чемпионата России по футболу
- Буддисты в России выразили солидарность РПЦ в связи с ситуацией на Украине
- «Выходы есть всегда из любой конфронтации» - Песков об отношениях РФ и ЕС
- РКН не будет вводить ограничения против YouTube при выполнении требований хостингом
- Путин назвал упрочение союза Москвы и Минска ответом недоброжелателям
- Американцы согласились с журналистами, обвинив в кризисе в США Байдена
- Магистратский суд Вестминстера примет решение об экстрадиции Ассанжа в США 20 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru