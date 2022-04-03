«Локомотив» оказался сильнее «Спартака» в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор.

«Спартак» в третьем матче подряд не смог одолеть «Локомотив», встреча первого круга завершился со счетом 1:1.

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» находится на девятом месте, у команды 27 очков после 23 встреч.

Напомним, защитник «Спартака» Лукас Айртон прошел медицинское обследование в Рио-де-Жанейро и подписал контракт о переходе в бразильский «Фламенго».

