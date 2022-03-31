«Спартак»: Защитник клуба Айртон перешел во «Фламенго»

Защитник «Спартака» Лукас Айртон прошел медицинское обследование в Рио-де-Жанейро и подписал контракт о переходе в бразильский «Фламенго». Об этом рассказали в московском футбольном клубе.

Ранее стало известно, что Айртон Лукас улетел в Бразилию.

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24-летний футболист покинул «Спартак» до 31 декабря 2022 года на правах аренды. При этом соглашение предусматривает обязательное право выкупа трансфера при наступлении определенных условий.

Переход игрока стал возможен вне стандартных рамок трансферного окна из-за специального решения ФИФА, которое касается клубов из России.

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ФОТО: ФОТО spartak.com
ТЕГИ:АрендаБразилияФутболФутболистСпартак
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