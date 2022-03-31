«Спартак»: Защитник клуба Айртон перешел во «Фламенго»

Защитник «Спартака» Лукас Айртон прошел медицинское обследование в Рио-де-Жанейро и подписал контракт о переходе в бразильский «Фламенго». Об этом рассказали в московском футбольном клубе.

Ранее стало известно, что Айртон Лукас улетел в Бразилию.