Защитник «Спартака» Айртон Лукас улетел в Бразилию

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Айртон на правах аренды может перейти в бразильский клуб «Фламенго».

Айртон Лукас начал играть в «Спартаке» в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в более, чем 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забив один гол.