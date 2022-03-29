Защитник «Спартака» Айртон Лукас улетел в Бразилию
Защитник московского клуба «Спартак» Айртон Лукас улетел в Бразилию, сообщает ряд СМИ.
Консьерж по туризму и перелетам Лижия Кардосо проводила игрока и его семью.
Вместе с Айртоном в Бразилию улетел и игрок барнаульского мини-футбольного клуба «АлтПолитех» Аллан Ричардсон. Жены спортсменов являются сестрами.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Айртон на правах аренды может перейти в бразильский клуб «Фламенго».
Айртон Лукас начал играть в «Спартаке» в 2019 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в более, чем 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забив один гол.
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