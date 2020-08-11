«Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0

Матч прошел в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги в Казани. Первый гол был забит на второй минуте Алексеем Миранчуком, второй мяч в середине тайма направил в ворота «Рубина» Дмитрий Баринов.

Ранее сообщалось, что с матча был удален тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял второе место, «Рубин» - десятое.

