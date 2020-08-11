Леонида Слуцкого удалили с матча «Локомотив» - «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий получил красную карточку в ходе матча его команды с «Локомотивом» и был удален после первого тайма. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на комментатора матча Константина Генича.

Роман Широков извинился перед избитым судьей

Причина удаления не сообщается.

Текущий счет игры 0:2 в пользу "Локомотива".

Матч проходит в Казани в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги. В прошедшем сезоне «Локомотив» занял второе место, «Рубин» - десятое.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболСпорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры