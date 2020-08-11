Леонида Слуцкого удалили с матча «Локомотив» - «Рубин»
11 августа 202021:43
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий получил красную карточку в ходе матча его команды с «Локомотивом» и был удален после первого тайма. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на комментатора матча Константина Генича.
Причина удаления не сообщается.
Текущий счет игры 0:2 в пользу "Локомотива".
Матч проходит в Казани в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги. В прошедшем сезоне «Локомотив» занял второе место, «Рубин» - десятое.
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11 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru