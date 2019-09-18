«Локомотив» обыграл немецкий «Байер»

Футболисты «Локомотива» одержали победу над немецким «Байером» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды.

Счет встречи открыли россияне: на 16-ой минуте мяч в ворота соперника направил Гжегож Крыховяк. Немцы отыгрались на 26-ой минуте.

Вновь вырвался вперед "Локомотив" на 37-минуте, гол забил Дмитрий Баринов. Игра прошла на стадионе в немецком Леверкузене.

Накануне "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" свой первый матч группового этапа Лиги Чемпионов.