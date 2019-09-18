Ничья во Франции планы «Зенита» на выход в play off CL не перечеркнула

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Спорт Экспресс», цитируя французские СМИ, отмечает невыразительность матча в целом и настрой питерцев на ничью.

Футбольный эксперт, бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в эфире НСН не согласился с выводами журналистов.

«Просто все понимают, что и та, и другая команда находятся не совсем в оптимальной форме. Прежде всего, это касается "Лиона". Возможно, результаты во французском чемпионате сказались – не очень уверенная там у них победа была. А для "Зенита" это первая игра на выезде с достаточно серьезным соперником и закончилась вничью - я считаю, это неплохой результат. Большая часть болельщиков считала, что выиграет "Лион". В принципе, к этому все и шло – у "Лиона" был неплохой момент, когда они могли вырвать игру. Но все же считаю, что вполне нормальная игра и нормальный результат», - сказал бывший член сборной России.