Ничья во Франции планы «Зенита» на выход в play off CL не перечеркнула
Футбольный эксперт, бывший член сборной России по футболу в эфире НСН оценил игру «Зенита» с «Лионом» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Спорт Экспресс», цитируя французские СМИ, отмечает невыразительность матча в целом и настрой питерцев на ничью.
Футбольный эксперт, бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в эфире НСН не согласился с выводами журналистов.
«Просто все понимают, что и та, и другая команда находятся не совсем в оптимальной форме. Прежде всего, это касается "Лиона". Возможно, результаты во французском чемпионате сказались – не очень уверенная там у них победа была. А для "Зенита" это первая игра на выезде с достаточно серьезным соперником и закончилась вничью - я считаю, это неплохой результат. Большая часть болельщиков считала, что выиграет "Лион". В принципе, к этому все и шло – у "Лиона" был неплохой момент, когда они могли вырвать игру. Но все же считаю, что вполне нормальная игра и нормальный результат», - сказал бывший член сборной России.
Отмечая шансы на выход из группы, Александр Мостовой рассказал, что пока у всех команд они одинаковые.
«Мы много говорим, что нужно сделать, чтобы выйти из группы. Наверное, остается только прибавить футболиста. Но «Зенит» уже и так приобрел столько футболистов, что, если посмотреть на прошлый его состав в Лиге Чемпионов, то мы увидим, что практически все поменялись. Чем отличаются команды с большими деньгами? Возможностями! Тем, что они в любой момент могут приобрести того, кого захотят. А "Зенит" как раз этим и отличается. "Зенит" по меркам российского чемпионата превосходит состав всех остальных команд, поэтому у них и появился шанс в Лиге чемпионов. В целом же, у всех четырех команд группы равные шансы на выход», - заключил футбольный эксперт.
Ранее НСН сообщала, что петербургский «Зенит» проведет матчи в группе G c «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпцигом» (Германия).
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