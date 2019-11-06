«Локомотив» и «Ювентус» закончили первый тайм ничьей
При счете 1:1 ушли на перерыв «Локомотив» и «Ювентус». В Черкизово столичная команда принимает итальянский клуб в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гол в свои ворота железнодорожники пропустили уже на 4-й минуте, когда после подачи Криштиану Роналду вратарь Маринато Гилерме поймал мяч и упустил его под собой. Аарон Рэмси в итоге протолкнул мяч в пустые уже ворота.
«Локомотив» отыгрался на 12-1 минуте. Войцех Щенсны отразил летевший в угол ворот мяч, на добивании оказался Алексей Миранчук, который тоже пробил в пустые ворота!
Ранее в эфире НСН экс-спартаковец Валерий Рейнгольд уверил, что «Локомотив» даст бой «Юве».
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