«Локомотив» и «Ювентус» закончили первый тайм ничьей

При счете 1:1 ушли на перерыв «Локомотив» и «Ювентус». В Черкизово столичная команда принимает итальянский клуб в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гол в свои ворота железнодорожники пропустили уже на 4-й минуте, когда после подачи Криштиану Роналду вратарь Маринато Гилерме поймал мяч и упустил его под собой. Аарон Рэмси в итоге протолкнул мяч в пустые уже ворота.