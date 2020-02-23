Логинов отказался от масс-старта на чемпионате мира
Россиянин Александр Логинов решил не участвовать в масс-старте чемпионата мира в итальянским Антхольце, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на личного тренера Александра Касперовича.
По версии издания, причиной отказа от соревнований стала психологическая неготовность спортсмена.
Напомним, утром в субботу в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича прошли полицейские обыски. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в качестве причин назвал расследование оформления аккредитации Касперовича и старый допинговый скандал с Логиновым. По данным посольства России в Риме, улик, свидетельствующих об использовании спортсменами допинга, не выявлено.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков в эфире НСН выразил сожаление по поводу того, что итальянская полиция использует обыски как дестабилизирующий фактор в отношении российской команды перед одной из важнейших гонок ЧМ. Чепиков назвал ситуацию очень неприятной.
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