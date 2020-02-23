Логинов отказался от масс-старта на чемпионате мира

Напомним, утром в субботу в номерах биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича прошли полицейские обыски. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в качестве причин назвал расследование оформления аккредитации Касперовича и старый допинговый скандал с Логиновым. По данным посольства России в Риме, улик, свидетельствующих об использовании спортсменами допинга, не выявлено.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, член Правления Союза биатлонистов России и ныне депутат Госдумы Сергей Чепиков в эфире НСН выразил сожаление по поводу того, что итальянская полиция использует обыски как дестабилизирующий фактор в отношении российской команды перед одной из важнейших гонок ЧМ. Чепиков назвал ситуацию очень неприятной.

