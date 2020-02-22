Стали известны причины и последствия обысков в номерах российских биатлонистов в Италии

Старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров заявил, что российский биатлонист Александр Логинов в связи с расследованием может пропустить эстафету на чемпионате мира по биатлону.

«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы — нет», — цитируют Белозерова «Известия».

Напомним, в ходе обысков, которые прошли в номерах итальянского отеля, где проживают российские биатлонисты, утром 22 февраля изъяты ноутбуки и телефоны спортсменов.

