Стали известны причины и последствия обысков в номерах российских биатлонистов в Италии

22 февраля 202011:41

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев пояснил, с чем связано проведение обысков полицией Италии в гостиничных номерах членов национальной сборной, сообщает ТАСС.

Причиной проверки стал запрос от Международной федерации биатлона (IBU). Обыски проходят в рамках расследования нахождения на чемпионате мира главного тренера сборной России Александра Касперовича не по своей аккредитации, уточняет Газета.ru.

Отмечается, что IBU аккредитует от каждой национальной федерации лимитированное число специалистов.

В Италии полицейские обыскивают номера биатлонистов-россиян

Старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров заявил, что российский биатлонист Александр Логинов в связи с расследованием может пропустить эстафету на чемпионате мира по биатлону.

«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы — нет», — цитируют Белозерова «Известия».

Напомним, в ходе обысков, которые прошли в номерах итальянского отеля, где проживают российские биатлонисты, утром 22 февраля изъяты ноутбуки и телефоны спортсменов.

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ФОТО: pixabay.com
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