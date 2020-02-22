Стали известны причины и последствия обысков в номерах российских биатлонистов в Италии
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев пояснил, с чем связано проведение обысков полицией Италии в гостиничных номерах членов национальной сборной, сообщает ТАСС.
Причиной проверки стал запрос от Международной федерации биатлона (IBU). Обыски проходят в рамках расследования нахождения на чемпионате мира главного тренера сборной России Александра Касперовича не по своей аккредитации, уточняет Газета.ru.
Отмечается, что IBU аккредитует от каждой национальной федерации лимитированное число специалистов.
Старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров заявил, что российский биатлонист Александр Логинов в связи с расследованием может пропустить эстафету на чемпионате мира по биатлону.
«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения, и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы — нет», — цитируют Белозерова «Известия».
Напомним, в ходе обысков, которые прошли в номерах итальянского отеля, где проживают российские биатлонисты, утром 22 февраля изъяты ноутбуки и телефоны спортсменов.
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