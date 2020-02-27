Логинов будет судиться с чиновницей-доносчицей из Международного союза биатлонистов
Российский биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович намерены подать в суд на чиновницу Международного союза биатлонистов (IBU), чья жалоба привела к обыскам в номере спортсмена на Чемпионате мира в Антхольце. Об этом 27 февраля сообщает ТАСС.
Речь идет о жалобе антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, которая обратилась в полицию. Российский спортсмен и его тренер считают, что действия чиновницы и последовавшие за ними действия полиция нанесли им не только материальный, но и моральный ущерб. Вся эта ситуация не позволила Логинову выступить в последней гонке чемпионата мира, кроме того, два дня без полноценного сна негативно отразились на его здоровье.
При этом Александр Касперович подчеркнул, что иск будет исходить лишь от него и Логинова, Союз битлонистов России к иску отношения иметь не будет.
Обыски в номере российских биатлонистов Логинова и Евгения Гараничева прошли утром 22 февраля. В ходе них полиция изъяла телефон и компьютер Логинова, а также проверила его автомобиль. После этого биатлонист снялся с соревнований.
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