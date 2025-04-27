«Ливерпуль» в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу

Ливерпуль» набрал 82 очка, опередив ближайшего конкурента — «Арсенал» — на 15 очков. У «канониров» осталось четыре матча, но даже максимальный результат (12 очков) не позволит им обойти лидера.

Это 20-й титул «Ливерпуля», что уравнивает его с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских наград. В лидерах также «Арсенал» (13 титулов) и «Манчестер Сити» (10).

В 2024 году именно «Манчестер Сити» в 10-й раз стал чемпионом Англии по футболу, обыграв «Вест Хэм» со счетом 3:1, напоминает НСН.