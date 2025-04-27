«Ливерпуль» в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу
После победы над «Тоттенхэмом» со счётом 5:1 в 34-м туре «Ливерпуль» досрочно оформил чемпионство в Английской премьер-лиге.
Ливерпуль» набрал 82 очка, опередив ближайшего конкурента — «Арсенал» — на 15 очков. У «канониров» осталось четыре матча, но даже максимальный результат (12 очков) не позволит им обойти лидера.
Это 20-й титул «Ливерпуля», что уравнивает его с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских наград. В лидерах также «Арсенал» (13 титулов) и «Манчестер Сити» (10).
В 2024 году именно «Манчестер Сити» в 10-й раз стал чемпионом Англии по футболу, обыграв «Вест Хэм» со счетом 3:1, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ливерпуль» в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу
- Суд на 2 месяца арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика Игната Кузина
- Умер народный артист Фидан Гафаров
- Губернатор: Число жертв взрыва в порту иранского Бендер-Аббаса выросло до 40
- Путин поздравил командиров с освобождением Курской области
- Артём Дзюба забил 239-й гол в карьере
- Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине
- Лавров: РФ не получала от США предложения по ЗАЭС
- МЧС: Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован
- Число погибших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 36
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru