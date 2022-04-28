«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом
Немецкий футбольный специалист Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» ещё на два года. Об этом объявили в четверг в клубе Английской Премьер-лиги.
Клопп возглавил команду в 2015 году. При нем «Ливерпуль» выиграл чемпионат АПЛ, взял Кубок английской лиги, стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола – Кубка Лиги чемпионов, а также Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
До этого специалист тренировал «Боруссию» (Дортмунд). Вместе с ней он по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Германии, а также побеждал в Кубке Германии.
Ранее «Манчестер Юнайтед» возглавил нидерландский тренер Эрик тен Хаг.
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