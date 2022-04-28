«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом

Немецкий футбольный специалист Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» ещё на два года. Об этом объявили в четверг в клубе Английской Премьер-лиги.

Клопп возглавил команду в 2015 году. При нем «Ливерпуль» выиграл чемпионат АПЛ, взял Кубок английской лиги, стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола – Кубка Лиги чемпионов, а также Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.