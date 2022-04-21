«Манчестер Юнайтед» возглавил нидерландский тренер Эрик тен Хаг

В пресс-службе команды отметили, что контракт расчитан до 2025 года, с возможностью продления при согласии сторон. Тен Хаг возглавит «красных дьяволов» по окончании текущего сезона.

Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертоу заявил, что во время работы в клубе «Аякс» Эрик тен Хаг «зарекомендовал себя как один из самых ярких и успешных тренеров», отличающийся «привлекательным, атакующим футболом».

Эрик тен Хаг, в свою очередь, выразил готовность «создать команду, способную добиться успеха, которого она заслуживает».

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал «красных дьяволов» после крупного проигрыша «Ливерпулю» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги, сообщает RT.

