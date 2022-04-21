«Манчестер Юнайтед» возглавил нидерландский тренер Эрик тен Хаг
Английский футбольный клуб объявил о назначении на пост главного тренера нидерландского специалиста Эрика тен Хага.
В пресс-службе команды отметили, что контракт расчитан до 2025 года, с возможностью продления при согласии сторон. Тен Хаг возглавит «красных дьяволов» по окончании текущего сезона.
Футбольный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертоу заявил, что во время работы в клубе «Аякс» Эрик тен Хаг «зарекомендовал себя как один из самых ярких и успешных тренеров», отличающийся «привлекательным, атакующим футболом».
Эрик тен Хаг, в свою очередь, выразил готовность «создать команду, способную добиться успеха, которого она заслуживает».
Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал «красных дьяволов» после крупного проигрыша «Ливерпулю» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- «Манчестер Юнайтед» возглавил нидерландский тренер Эрик тен Хаг
- Курс евро на Мосбирже упал ниже 79 рублей
- В России отменили все концерты группы «Машина времени»
- Эксперт рассказал, как защитить квартиру от мошенников
- Адвокат: прокурор попросил условный срок для депутата Рашкина
- «Пусть платят». Депутат оценил планы IKEA вернуться в Россию
- Кражи стали самыми распространёнными преступлениями в России
- Медведев назвал «упоротым» главу СНБО, угрожавшего ударить по Крымскому мосту
- Семью бывшего топ-менеджера «Новатэка» нашли мертвой в Испании
- Госдума оставила Набиуллину главой Центробанка ещё на 5 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru