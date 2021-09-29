Лионель Месси забил первый гол в составе ПСЖ

Аргентинский футболист Лионель Месси забил первый гол в составе французского клуба «Пари Сен-Жермен», передает ТАСС.

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Гол был забит на 74-й минуте в матче против английского клуба «Манчестер Сити» в рамках 2-ого тура группового раунда Лиги чемпионов. Этот матч стал четвертым по счету для Месси в составе ПСЖ.

Счет игры составил 2:0 в пользу французского клуба.

Месси официально стал игроком ПСЖ в августе текущего года, подписав контракт с клубом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЛионель Месси
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