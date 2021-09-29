Лионель Месси забил первый гол в составе ПСЖ
28 сентября 202123:57
Аргентинский футболист Лионель Месси забил первый гол в составе французского клуба «Пари Сен-Жермен», передает ТАСС.
Гол был забит на 74-й минуте в матче против английского клуба «Манчестер Сити» в рамках 2-ого тура группового раунда Лиги чемпионов. Этот матч стал четвертым по счету для Месси в составе ПСЖ.
Счет игры составил 2:0 в пользу французского клуба.
Месси официально стал игроком ПСЖ в августе текущего года, подписав контракт с клубом.
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28 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru