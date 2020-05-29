Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате

Заключительная стадия текущего розыгрыша Лиги чемпионов может пройти в необычном формате. УЕФА рассматривает вариант, при котором после стадии 1/4 финала турнир будет доигран в формате «Финала четырёх». Об этом сообщает Sky Sport Italia. Источник отмечает, что эти матчи планируют провести в Германии, где уже возобновили национальное первенство.

Также стало известно, что встречи 1/8 финала могут состояться 7 и 8 августа, четвертьфинальные – 13 и 14 августа, а решающий поединок будет сыгран 31-го числа.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти на фоне пандемии коронавируса не смогут гарантировать безопасность всем участникам.