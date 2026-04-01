Оксана Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по делу о разводе
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко) заключили мировое соглашение в рамках судебного спора о признании недействительным брачного договора. Об этом заявил адвокат Самойловой Олег Тонаканян в беседе с РИА Новости.
Ранее блогер подала на развод с Джиганом после 13 лет совместной жизни, пишет Ura.ru. При этом рэпер подал заявление, потребовав признать недействительным брачный договор с супругой.
«Оксана и Денис заключили мировое соглашение», – рассказал адвокат.
По словам Тонаканяна, ходатайство об утверждении соглашения заявят в суде. Также защитник рассказал, что супруги договорились лично о разделе имущества. Самойлова получит часть дома в денежном эквиваленте и две квартиры, еще одна квартира перейдет Джигану.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов