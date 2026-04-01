Оксана Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по делу о разводе

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко) заключили мировое соглашение в рамках судебного спора о признании недействительным брачного договора. Об этом заявил адвокат Самойловой Олег Тонаканян в беседе с РИА Новости.

Ранее блогер подала на развод с Джиганом после 13 лет совместной жизни, пишет Ura.ru. При этом рэпер подал заявление, потребовав признать недействительным брачный договор с супругой.

«Оксана и Денис заключили мировое соглашение», – рассказал адвокат.

По словам Тонаканяна, ходатайство об утверждении соглашения заявят в суде. Также защитник рассказал, что супруги договорились лично о разделе имущества. Самойлова получит часть дома в денежном эквиваленте и две квартиры, еще одна квартира перейдет Джигану.

