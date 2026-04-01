Над тремя регионами России сбили 16 украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 16 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«Первого апреля с 07.00 мск до 09.00 мск... уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.

Минобороны уточнило, что 13 БПЛА сбили в Краснодарском крае, два - в Крыму, один - в Воронежской области.

Ранее средства ПВО ликвидировали над территорией России 42 украинских дрона, напоминает Ura.ru.

