Над тремя регионами России сбили 16 украинских дронов
1 апреля 202610:05
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 16 беспилотников ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.
«Первого апреля с 07.00 мск до 09.00 мск... уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечает ведомство.
Минобороны уточнило, что 13 БПЛА сбили в Краснодарском крае, два - в Крыму, один - в Воронежской области.
Ранее средства ПВО ликвидировали над территорией России 42 украинских дрона, напоминает Ura.ru.
