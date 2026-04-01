Замминистра строительства и ЖКХ Ярославской области задержан по делу о взятке

Силовики задержали замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Вячеслава Коробейникова по делу о крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Чиновник стал подозреваемым по делу о получении взятки от главы коммерческой организации за общее покровительство и бездействие при исполнении муниципального контракта по государственной программе «Чистая вода». По версии следствия, Коробейников получил взятку, будучи заместителем главы Карабашского городского округа.

Против чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. По месту проживания Коробейникова проводятся обыски, фигуранта планируют заключить под стражу.

Ранее бывшего руководителя Минстроя Северной Осетии Константина Моргоева арестовали по делу о превышении должностных полномочий, пишет Ura.ru.

