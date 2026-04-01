Замминистра строительства и ЖКХ Ярославской области задержан по делу о взятке
Силовики задержали замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Вячеслава Коробейникова по делу о крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Чиновник стал подозреваемым по делу о получении взятки от главы коммерческой организации за общее покровительство и бездействие при исполнении муниципального контракта по государственной программе «Чистая вода». По версии следствия, Коробейников получил взятку, будучи заместителем главы Карабашского городского округа.
Против чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. По месту проживания Коробейникова проводятся обыски, фигуранта планируют заключить под стражу.
Ранее бывшего руководителя Минстроя Северной Осетии Константина Моргоева арестовали по делу о превышении должностных полномочий, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов