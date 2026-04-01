Новый закон о криптовалюте больше направлен на бизнес и внешнеэкономические операции, чем на обычных пользователей, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

«С точки зрения подходов мало что изменится, это первая ласточка в сфере регулирования, что похвально. Метод регулирования посредников дает легитимность и понятные правила игры по работе с криптовалютами. Это особо ценно для проведения внешнеэкономических операций, для компаний. Это дает понимание для частных лиц, но к ним закон достаточно строг. Для простого человека я не вижу особых изменений и поблажек. Это официальная точка входа в мир взаимодействия с криптовалютами для широкого круга лиц. Это лучше, чем отсутствие любого закона», - рассказал он.

Криптовалюты долгое время были не под контролем у государства. На днях правительство одобрило законопроекты о криптовалютах в России. Пакет документов установит требования к обращению цифровых валют и правила доступа к ним для инвесторов.

Продавать и менять криптовалюту смогут обменники из реестра ЦБ, брокеры и доверительные управляющие, а отдельные криптовалюты смогут торговаться на организованных биржевых торгах. Для допуска криптомонет к публичным торгам в РФ установлены жесткие критерии, один из них - средняя рыночная капитализация монеты за два года свыше 5 трлн руб. (около $61 млрд). Рассчитываться криптовалютой внутри страны будет по-прежнему запрещено - по аналогии с иностранной валютой (этой позиции с самого начала обсуждения темы неизменно придерживался Центробанк).

