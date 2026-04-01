«Дело в том, что они до этого неформально закрывали глаза на то, что иногда преподавание было на русском. Но в некоторых школах за подобные вещи увольняли. Очень много учителей было уволено. В какой-то момент преподавать стало некому, а качество преподавания снизилось, потому что стали набирать всех, кто в принципе может на эстонском говорить. Сиюминутные политические русофобские моменты заставляют власти принимать подобные решения. Контекст сегодня такой, что Эстония готовится к войне с Россией, понятно, что в этой ситуации преподавание на русском языке невозможно. Власти также постараются ввести еще большие ограничения на использование русского языка в публичном пространстве. Они убрали русский язык с рекламы, со многих госслужб», - рассказал он.

Иванов подчеркнул, что власти доведут начатое до конца, так как изначально была цель уничтожать образование на русском.

«Я бы не стал воодушевляться по этому поводу, потому что стоит задача полностью уничтожить образование на русском языке, ее никто не отменял. То, что русскоязычное население считают национальным меньшинством, это само по себе уже скотское отношение к людям. Половина живущих в Таллине говорит и думает на русском языке, в Нарве – 92%. Это изначально все делалось для того, чтобы ущемлять людей в правах», - добавил собеседник НСН.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки о постепенном переводе русских школ на эстонский язык обучения. В 2024/2025 учебном году на эстонский перешли детские сады и 1–4 классы основной школы.

