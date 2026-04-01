Ирану не выгоден военный конфликт с соседними странами в случае, если США завершат конфликт с Ираном и уйдут от решения проблемы с Ормузским проливом, заявил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что США достигли целей войны с Ираном и «уйдут» через две-три недели. Он также отметил, что у Вашингтона больше не причин заниматься разблокировкой Ормузского пролива. Чупрыгин назвал это проблемой для стран Персидского залива, поссорившихся с Ираном.