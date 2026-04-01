«Каждый за себя!»: Кому выгодна война Ирана с «брошенными» Трампом соседями
Стратегия Ирана посеять хаос в странах Персидского залива провалилась, при этом он является серьезным и опасным противником для ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, если те вступят в военный союз, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Ирану не выгоден военный конфликт с соседними странами в случае, если США завершат конфликт с Ираном и уйдут от решения проблемы с Ормузским проливом, заявил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что США достигли целей войны с Ираном и «уйдут» через две-три недели. Он также отметил, что у Вашингтона больше не причин заниматься разблокировкой Ормузского пролива. Чупрыгин назвал это проблемой для стран Персидского залива, поссорившихся с Ираном.
«Судя по всему, Трамп действительно теряет интерес к этой истории, ажиотаж у него в голове прошел. Это не очень хороший знак для арабских стран Персидского залива, потому что они могут остаться один на один с серьезным и опасным противником. Возможно, этим странам нужно будет объединяться для каких-то решительных действий, но пока мы такого объединения не видим, каждый сам за себя: ОАЭ сбивает ракеты, Катар что-то сбивает, Саудовская Аравия. У них уже есть союз, который создавался в свое время, как оборонный союз, направленный против Ирана, но трансформировался в экономический. Судя по тому, что происходило на встрече квартета посредников в Исламабаде (переговоры глав МИД Пакистана, Саудовской Аравии. Египта и Турции. – Прим. НСН), есть тенденция к решению вопроса мирным путем. Но получится ли это? Ведь там уже очень много наломанных дров и с одной, и с другой стороны», - пояснил эксперт.
При этом он считает, что попытка Ирана напугать соседей провалилась.
«Призывы Ирана соседей к миру понятны, потому что тактика массированного нападения на соседние страны для того, чтобы посеять хаос, мягко говоря, провалилась. Она была выработана предыдущим руководством в Тегеране, а теперь, судя по всему, к власти там пришли другие люди. Насколько они отличны от предыдущих, мы пока не знаем, но у того же Пезешкиана (президент Ирана Масуд Пезешкиан. – Прим. НСН) совершенно явно есть понимание, что стратегия "давайте мы сейчас понападаем на соседние арабские страны, а они в перепуге уговорят Америку прекратить" провалилась. В результате, наоборот, возникла очень высокая напряженность между Ираном и его соседями. Тегерану она не выгодна, Иран вряд ли сможет существовать в таких условиях, и для него важно деэскалировать ситуацию всеми имеющимся у него способами», - заключил собеседник НСН.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что у него была одна цель в военном конфликте с Ираном – недопущение появления у Тегерана ядерного оружия, и она достигнута, отмечает «Радиоточка НСН».
