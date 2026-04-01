МЧС заявило о подтоплениях в 32 регионах
Подтопления зафиксированы на территории 32 субъектов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как отметили в ведомстве, в РФ идет весеннее вскрытие рек, а в ряде регионов наблюдается активная фаза снеготаяния.
«На сегодняшний день в 32 субъектах подтоплены девять жилых и дачных домов, 529 приусадебных участков, 66 участков автомобильных дорог и два социально значимых объекта», - подчеркнули в МЧС.
Спасатели принимают превентивные меры и проводят мониторинг паводковой обстановки, в том числе применяя беспилотные авиасистемы.
Ранее в Дагестане из-за сильных осадков оказались подтоплены почти 800 домов, из опасных районов эвакуировали свыше 3,3 тысячи человек, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов