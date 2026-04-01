МЧС заявило о подтоплениях в 32 регионах

Подтопления зафиксированы на территории 32 субъектов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как отметили в ведомстве, в РФ идет весеннее вскрытие рек, а в ряде регионов наблюдается активная фаза снеготаяния.

«На сегодняшний день в 32 субъектах подтоплены девять жилых и дачных домов, 529 приусадебных участков, 66 участков автомобильных дорог и два социально значимых объекта», - подчеркнули в МЧС.

Спасатели принимают превентивные меры и проводят мониторинг паводковой обстановки, в том числе применяя беспилотные авиасистемы.

Ранее в Дагестане из-за сильных осадков оказались подтоплены почти 800 домов, из опасных районов эвакуировали свыше 3,3 тысячи человек, пишет Ura.ru.

