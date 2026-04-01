СК возбудил дело после крушения Ан-26 в Крыму

Военные следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

«По факту крушения... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», - указано в сообщении.

В СК подчеркнули, что 31 марта при выполнении полета воздушное судно разбилось в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. На борту находились 23 пассажира и семь членов экипажа.

Ранее Минобороны назвало возможную причину авиакатастрофы с Ан-26 в Крыму, предварительно, ЧП произошло из-за технической неисправности, пишет Ura.ru. По данным СМИ, воздушное судно врезалось в скалу.

