СК возбудил дело после крушения Ан-26 в Крыму
Военные следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
«По факту крушения... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним)», - указано в сообщении.
В СК подчеркнули, что 31 марта при выполнении полета воздушное судно разбилось в районе села Куйбышево Бахчисарайского района. На борту находились 23 пассажира и семь членов экипажа.
Ранее Минобороны назвало возможную причину авиакатастрофы с Ан-26 в Крыму, предварительно, ЧП произошло из-за технической неисправности, пишет Ura.ru. По данным СМИ, воздушное судно врезалось в скалу.
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»