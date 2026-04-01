Раскрыто, почему «ВкусВилл» массово закрывает магазины
Андрей Карпов заявил НСН, что тенденция к закрытию торговых точек прослеживается не только у «ВкусВилл», но и у других популярных сетей.
Многие ретейлеры сейчас активно развивают свою доставку, открывают дарксторы, которые менее затратны, чем торговые точки для посетителей. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
«ВкусВилл» закрыл 286 магазинов в 2025 году, пишут «Известия». В результате сеть сократилась почти на 13%, до 1973 точек. При этом представитель компании подтвердил, что часть из них прекратила работу из-за оптимизации. Отмечается, что это первый крупный продуктовый ретейлер, закрывший свои магазины. Карпов заявил, что у сети все хорошо, а причина закрытия магазинов кроется в других процессах.
«Во-первых, это связано с оптимизацией, с закрытием нерентабельных точек. Потому что в целом показатели «ВкусВилл» вполне хорошие. Во-вторых, «ВкусВилл» развивает онлайн-доставку. И, соответственно, определенные локации могут быть закрыты онлайн-доставкой. Тенденция по закрытию нерентабельных точек есть у всех ретейлеров: и у «Пятерочки», и у «Магнита», и у «Ленты». И причем они все открываются, как правило, на арендных площадках: зашли, поработали, не получилось - ушли в другую локацию. Вообще ретейлеры последний год активно развивают онлайн-продажи, онлайн-доставку и развивают именно свои направления. Они открывают дарксторы - торговые точки, с которых идет доставка товара. А «ВкусВилл» как раз называл приличную цифру по онлайн-доставке, чуть ли не 50% от выручки. Открытие даркстора где-то не в проходном месте может быть дешевле и повышает рентабельность», - рассказал он.
По словам Карпова, «ВкусВилл» считается сегментом среднего класса, их нельзя сравнивать с «Магнитами» и «Пятерочками».
«Это формат средний, средний плюс. Конечно, их с «Азбукой вкуса» сравнивать нельзя, но они ближе к этому формату. В силу этого у них просто иное позиционирование. Совсем сказать, что у всех все нормально, нельзя, потому что в целом ситуация непростая с точки зрения конкуренции в том числе и между форматами», - подытожил он.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала НСН, что помимо fashion-ретейла в сильнейшем кризисе находится малый бизнес, то есть кафе и рестораны, которые закрывают свои точки. Также под сокращение попадет сектор страхования, банки, маркетинг, административный и логистический персонал.
