Лидер «Справедливой России» призвал к бойкоту международных соревнований

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов являются попыткой изолировать РФ по политическим основаниям, сообщает пресс-служба политорганизации.

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По его мнению, такой спорт России не нужен, поэтому следует бойкотировать международные соревнования, которые будут проводиться с дискриминацией российских спортсменов.

«Бойкот! До победы! Разговоры про права спортсменов – не более чем попытка расколоть и ослабить российскую спортивную семью, переманить талантливых мастеров... использовать их в своих пропагандистских целях", – указал политик.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что исполком комитета рекомендовал допускать на турниры российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияМОКСпортсменыСправедливая РоссияСергей Миронов

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