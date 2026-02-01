Трамп объявил о возможности заключить сделку с Кубой

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в возможности подписать соглашение между США и Кубой. Об этом глава Белого дома сообщил в беседе с журналистами во время полета на своем борту в Уэст-Палм-Бич.

Трамп считает, что власти Кубы сами проявят инициативу в вопросе урегулирования отношений с США. Для этого, по его словам, «необязательно должен наступить гуманитарный кризис».

После атаки США на Венесуэлу американский президент несколько раз выражал мнение о том, что госстрой на Кубе может пасть.

Трамп потребовал арестовать Обаму

Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из поставляющих нефть на Кубу стран. Кроме того, политик объявил чрезвычайное положение в государстве якобы в связи с угрозой нацбезопасности со стороны Гаваны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью НСН отметила, что США уже нарушали международное право в Латинской Америке, а в ситуации с Кубой Россия ожидает здравого поведения от Трампа.

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампКубаСШАСоглашение

