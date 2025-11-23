Ушаков: Визит Путина в Индию состоится в начале декабря

Россия и Индия ведут активную подготовку к визиту президента Владимира Путина, который пройдёт в начале декабря. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Индию

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он отметил, что обе стороны рассчитывают на плодотворность предстоящей поездки. По словам Ушакова, точные даты уже согласованы, однако официальное объявление будет сделано совместно с индийскими партнёрами. Тем не менее Ушаков отметил, что визит запланирован на начало декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ведется активная подготовка к визиту Путина в Индию, который запланирован до конца нынешнего года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:ВизитПутинИндияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры