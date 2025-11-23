Водитель и трое детей погибли в ДТП в Иркутской области

Четыре человека погибли в результате ДТП на 1548-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

В Якутии три человека пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой

По предварительным данным, водитель Toyota Vista и трое несовершеннолетних пассажиров: его дочери двух и десяти лет, а также их десятилетняя знакомая погибли на месте.

Водитель грузовика не пострадал, уточнила областная Госавтоинспекция.

Предварительно установлено, что Toyota Vista, следовавшая в сторону Братска, столкнулась с металлическим ограждением, выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом MAN.

Ранее в Якутии три человека пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
