Водитель и трое детей погибли в ДТП в Иркутской области
Четыре человека погибли в результате ДТП на 1548-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Об этом сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным, водитель Toyota Vista и трое несовершеннолетних пассажиров: его дочери двух и десяти лет, а также их десятилетняя знакомая погибли на месте.
Водитель грузовика не пострадал, уточнила областная Госавтоинспекция.
Предварительно установлено, что Toyota Vista, следовавшая в сторону Братска, столкнулась с металлическим ограждением, выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом MAN.
Ранее в Якутии три человека пострадали в ДТП с автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
