Путин на следующей неделе примет участие в саммите ОДКБ в Киргизии
23 ноября 202515:04
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе совершит государственный визит в Киргизию. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
В рамках поездки в Бишкек глава государства примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Кроме того, как отметил Зарубин, на следующую неделю также запланирована встреча Путина с участниками конгресса молодых ученых.
В начале октября Путин посетил с государственным визитом Таджикистан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
