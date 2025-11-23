Путин на следующей неделе примет участие в саммите ОДКБ в Киргизии

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе совершит государственный визит в Киргизию. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

В рамках поездки в Бишкек глава государства примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, как отметил Зарубин, на следующую неделю также запланирована встреча Путина с участниками конгресса молодых ученых.

В начале октября Путин посетил с государственным визитом Таджикистан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
