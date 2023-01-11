Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с ралли после смерти зрителя
Лидирующий в ралли-рейде «Дакар-2023» в классе грузовиков чешский гонщик Алеш Лопрайс из команды Loprais Praga решил прекратить своё участие в соревновании из-за трагического происшествия, сообщает Motorsport. На девятом этапе гонки во вторник, 10 января его машина сбила зрителя, который впоследствии умер.
Причём сам пилот грузовика узнал о трагедии только после финиша этапа, поскольку ничего не заметил в момент инцидента. Зритель оказался для гонщика в так называемой слепой зоне. Лопрайс выразил соболезнования его родным и близким.
Погибшим зрителем оказался 69-летний турист из Италии. После удара грузовика он продолжал наблюдать за гонкой, позже ему стало плохо и его забрал медицинский вертолёт.
В результате пострадавший скончался от сердечного приступа. Как уточняет RT, до сих пор 43-летний чешский пилот лидировал в общем зачёте грузовиков, опережая голландца Януса ван Кастерена почти на 27 минут.
«Дакар» нынешнего года проводится без участия 19-кратного победителя марафона, российской команды «КАМАЗ-Мастер» из-за ситуации на Украине. Ранее мотогонщица Анастасия Нифонтова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, как организаторы ралли «Дакар» вынуждали её и всю российскую команду подписать документы в поддержку Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru