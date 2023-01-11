Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с ралли после смерти зрителя

Лидирующий в ралли-рейде «Дакар-2023» в классе грузовиков чешский гонщик Алеш Лопрайс из команды Loprais Praga решил прекратить своё участие в соревновании из-за трагического происшествия, сообщает Motorsport. На девятом этапе гонки во вторник, 10 января его машина сбила зрителя, который впоследствии умер.

Причём сам пилот грузовика узнал о трагедии только после финиша этапа, поскольку ничего не заметил в момент инцидента. Зритель оказался для гонщика в так называемой слепой зоне. Лопрайс выразил соболезнования его родным и близким.

Погибшим зрителем оказался 69-летний турист из Италии. После удара грузовика он продолжал наблюдать за гонкой, позже ему стало плохо и его забрал медицинский вертолёт.