«Личные связи или суд»: Россия намерена договориться с ФИФА и остаться в организации

Украина шантажирует ФИФА и УЕФА, требуя исключить Россию, но Российский футбольный союз будет использовать дипломатию и объяснять, что причин для этого нет, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе НСН.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА на фоне заявлений Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования РФС.

«Требовать они могут, что угодно. Маловероятно, что будет исключение. Я не видел на сегодняшний день регламентирующего документа, который позволяет по требованию Украины Россию исключить. У нас было какое-то заключение, что если входят в состав новые регионы, то должна быть какая-то мера? Где это прописано? Должна быть судебная история, долгая и нудная. Пусть объяснят, почему нас должны отстранить. Для профессиональных спортсменов спорт, футбол – это профессиональная деятельность, это право на работу», - объяснил Свищев.

По его словам, Украина пытается шантажировать ФИФА и УЕФА, но Россия намерена договариваться с этими организациями напрямую.