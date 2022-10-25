«Личные связи или суд»: Россия намерена договориться с ФИФА и остаться в организации
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил НСН, что шантаж со стороны Украины не приведет к исключению России из УЕФА и ФИФА.
Украина шантажирует ФИФА и УЕФА, требуя исключить Россию, но Российский футбольный союз будет использовать дипломатию и объяснять, что причин для этого нет, заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе НСН.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА на фоне заявлений Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования РФС.
«Требовать они могут, что угодно. Маловероятно, что будет исключение. Я не видел на сегодняшний день регламентирующего документа, который позволяет по требованию Украины Россию исключить. У нас было какое-то заключение, что если входят в состав новые регионы, то должна быть какая-то мера? Где это прописано? Должна быть судебная история, долгая и нудная. Пусть объяснят, почему нас должны отстранить. Для профессиональных спортсменов спорт, футбол – это профессиональная деятельность, это право на работу», - объяснил Свищев.
По его словам, Украина пытается шантажировать ФИФА и УЕФА, но Россия намерена договариваться с этими организациями напрямую.
«Украина начинает неприкрытый шантаж и давление на ФИФА и УЕФА. Это самодостаточные организации, они взрослые ребята и сами должны разобраться. Если существует такой риск, они должны были сообщить об этом Российскому футбольному союзу. Желания такие будут, но позиция РФС решающая, они будут этим вопросы снимать переговорами», - отметил собеседник НСН.
Мировому футболу Россия также интересна с точки зрения большого рынка, поэтому стороны захотят договориться, заключил Свищев.
«Для мирового футбола Россия - это большой рынок, потерять Россию - это дорогого стоит. Большое количество населения, большое количество богатых клубов. Им тоже это невыгодно. Надо включать дипломатический ресурс, личные связи и ехать в штаб-квартиры ФИФА, УЕФА, там общаться, созваниваться», - добавил он.
Ранее советский и российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН предложил проводить Чемпионат России по модели баскетбольной NBA и хоккейной NHL, чтобы не было тех, кто вылетает.
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