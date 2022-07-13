Априори «Зенит»: Непомнящий предложил превратить футбольный чемпионат России в NHL

У «Зенита» в этом сезоне не будет конкурентов в Премьер-лиге, при этом в условиях изоляции российский футбол может вырасти за счет «закрытия» лиги, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

Чемпионат российской Премьер-лиги 2022-23 стартует 15 июля. В нем примут участие 16 команд, при этом российские клубы отстранены от Еврокубков из-за спецоперации на Украине.