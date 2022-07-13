Априори «Зенит»: Непомнящий предложил превратить футбольный чемпионат России в NHL
В условиях изоляции можно отказаться от «дамоклова меча» вылета из Премьер-лиги, сделав ставку на молодежь вместо легионеров, сказал в эфире НСН Валерий Непомнящий.
У «Зенита» в этом сезоне не будет конкурентов в Премьер-лиге, при этом в условиях изоляции российский футбол может вырасти за счет «закрытия» лиги, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.
Чемпионат российской Премьер-лиги 2022-23 стартует 15 июля. В нем примут участие 16 команд, при этом российские клубы отстранены от Еврокубков из-за спецоперации на Украине.
«Фаворита в этом чемпионате нет. Есть "Зенит" и все остальные. У него не будет никакой конкуренции, "Зенит" сегодня в российском чемпионате априори сильнее всех. Касательно тех, кто будет бороться за второе-третье места, мне кажется, решающую роль здесь сыграют тренеры, это будет чемпионат тренеров», - сказал Непомнящий.
По его мнению, российский футбол в ближайшие годы может выйти на новый уровень, за счет отказа от легионеров и ставки на молодых игроков.
«Этот и, наверное, следующий сезон – это шанс поднять на новый уровень российский футбол вообще. Мы оказались в изоляции и роль российских игроков должна быть выше и выше. Я бы хотел, чтобы появились шансы у молодых российских игроков, тренеры давали им подниматься до нужного уровня. В нынешней ситуации я бы не особенно задерживал легионеров, пусть ищут себе место в других чемпионатах», - подчеркнул Непомнящий.
При этом он предложил проводить Чемпионат России по модели баскетбольной NBA и хоккейной NHL.
«В ситуации, в которой мы сейчас оказались, я за расширение Премьер-лиги и за то, чтобы не было тех, кто вылетает. Если есть финансовая возможность играть и гарантии, пусть команда играет. В пример можно привести закрытые лиги NBA, NHL, где над командами не висит дамоклов меч вылета, но они бьются, сражаются. Сейчас нет Еврокубков, не за что бороться. Я когда начинал работать в Южной Корее, там была закрытая лига и вы не представляете, как там билась первая и 14-я команда. Никто никогда не мог предвидеть, чем закончится эта игра», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин предупреждал НСН, что введение Fan ID приведет к тому, что фанаты почти всех команд будут бойкотировать матчи Чемпионата России.
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