В Госдуме не исключили приостановку чемпионата России по футболу
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв допустил, что из-за ситуации в стране чемпионат России по футболу может быть приостановлен, пишет Sport24.
Он также выразил надежду, что этого не произойдёт.
«Всё может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится. Сейчас мы все читаем информацию о том, что РФС ведёт переговоры с Минобороны и с Минпорта, создан штаб по решению мобилизационных вопросов», — сказал Свищёв.
Ранее российский боец ММА Владимир Минеев сообщил, что получил повестку из военкомата и не собирается «бегать» от призыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- В Госдуме не исключили приостановку чемпионата России по футболу
- Госдума предложит новый механизм проверок кандидатов на получение оружия
- Россиянам дали список разрешенных личных вещей для мобилизации
- Путин утвердил Красникова новым президентом РАН
- Резкое падение давления зафиксировано на одной из ниток «Северного потока - 2»
- Срок нахождения мобилизованных граждан в зоне СВО не установлен
- В Москву на лечение привезут пострадавших при стрельбе в ижевской школе
- Замглавы МИД России призвал США «охолонуть»
- Россия не меняла подход к использованию ядерного оружия
- Песков оценил победу правоцентристов на выборах в Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru