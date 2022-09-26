В Госдуме не исключили приостановку чемпионата России по футболу

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв допустил, что из-за ситуации в стране чемпионат России по футболу может быть приостановлен, пишет Sport24.

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Он также выразил надежду, что этого не произойдёт.

«Всё может быть! Но я очень надеюсь, что этого не случится. Сейчас мы все читаем информацию о том, что РФС ведёт переговоры с Минобороны и с Минпорта, создан штаб по решению мобилизационных вопросов», — сказал Свищёв.

Ранее российский боец ММА Владимир Минеев сообщил, что получил повестку из военкомата и не собирается «бегать» от призыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ГосдумаСпецоперацияМобилизацияЧемпионат России По Футболу
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