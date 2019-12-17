Угрозы WADA. Специалисты НСН обсудят перспективы пляжного футбола в России

В результате введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия не только пропустит ближайшую Олимпиаду, но и лишится чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году. При этом достижения российских футболистов в последние годы в этом виде спорта были столь высоки, что заставили задуматься чиновников из Российского футбольного союза о введении пляжного футбола в школьную программу. Буквально в декабре закончился чемпионат в Парагвае, где наша сборная взяла бронзу.

К беседе в пресс-центре НСН приглашены:

· Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев;

· Тренер сборной России по пляжному футболу, чемпион мира 2011 и 2013, лучший футболист мира 2011 года Илья Леонов;

· Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 Остап Федоров;

· Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Участники пресс-конференции обсудят варианты, как не допустить перенос ЧМ-2021 из России, подведут итоги ЧМ-2019 по пляжному футболу и прогнозы развития этого вида в РФ.



