Угрозы WADA. Специалисты НСН обсудят перспективы пляжного футбола в России
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Российские футболисты после решения WADA: Что ждет сборную по пляжному футболу».
В результате введения новых санкций Всемирным антидопинговым агентством (WADA), Россия не только пропустит ближайшую Олимпиаду, но и лишится чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году. При этом достижения российских футболистов в последние годы в этом виде спорта были столь высоки, что заставили задуматься чиновников из Российского футбольного союза о введении пляжного футбола в школьную программу. Буквально в декабре закончился чемпионат в Парагвае, где наша сборная взяла бронзу.
К беседе в пресс-центре НСН приглашены:
· Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев;
· Тренер сборной России по пляжному футболу, чемпион мира 2011 и 2013, лучший футболист мира 2011 года Илья Леонов;
· Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 Остап Федоров;
· Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.
Участники пресс-конференции обсудят варианты, как не допустить перенос ЧМ-2021 из России, подведут итоги ЧМ-2019 по пляжному футболу и прогнозы развития этого вида в РФ.
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