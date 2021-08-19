«Легенда ЦУМа». Футболист Урунов покидает «Спартак»
Футболист сборной Узбекистана Остон Урунов, прославившийся фото с покупками из ЦУМа после перехода в «Спартак», вернулся из московского клуба в «Уфу».
«Уфа» и «Спартак» договорились об аренде Урунова с правом последующего выкупа, сообщает пресс-служба башкирского клуба. При этом его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.
Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Вскоре после этого он разместил на своей странице в Instagram фотографию с приобретенными в ЦУМе пакетами с вещами люксовых брендов.
После этого он стал героем соцсетей. Над футболистом «по-доброму посмеялись» и в самом «Спартаке».
«Когда мы все это увидели, конечно, начали его подкалывать. Говорили: "Остон, кроме ЦУМа есть еще и ГУМ. Что ж ты туда не сходил?" А потом еще Айртон выложил свое шуточное фото с сумками "Луи Виттон". Все по-доброму посмеялись», - рассказывал игрок красно-белых Андрей Ещенко, отметив, что Урунов в «Спартаке» не с того начал.
Урунов успел сыграть за «Спартак» 9 матчей и забил 1 гол.
На новость о возвращении Урунова из «Спартака» в «Уфу» уже отреагировали в соцсетях.
«Остон Урунов вернулся из ЦУМа в Уфу»; «Ни фига себе. Парень поехал за шмотками и задержался на год в столице»; «Прощай, Легенда!!!», «Сотрудники ЦУМа будут скучать», иронизируют болельщики.
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