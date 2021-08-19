«Легенда ЦУМа». Футболист Урунов покидает «Спартак»

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Вскоре после этого он разместил на своей странице в Instagram фотографию с приобретенными в ЦУМе пакетами с вещами люксовых брендов.

После этого он стал героем соцсетей. Над футболистом «по-доброму посмеялись» и в самом «Спартаке».

«Когда мы все это увидели, конечно, начали его подкалывать. Говорили: "Остон, кроме ЦУМа есть еще и ГУМ. Что ж ты туда не сходил?" А потом еще Айртон выложил свое шуточное фото с сумками "Луи Виттон". Все по-доброму посмеялись», - рассказывал игрок красно-белых Андрей Ещенко, отметив, что Урунов в «Спартаке» не с того начал.

Урунов успел сыграть за «Спартак» 9 матчей и забил 1 гол.

На новость о возвращении Урунова из «Спартака» в «Уфу» уже отреагировали в соцсетях.

«Остон Урунов вернулся из ЦУМа в Уфу»; «Ни фига себе. Парень поехал за шмотками и задержался на год в столице»; «Прощай, Легенда!!!», «Сотрудники ЦУМа будут скучать», иронизируют болельщики.

