Крысы, трусы и тролли! Вылет «Спартака» из ЛЧ стал отражением бардака в клубе
Похоже, гороскоп несильно помогает при выборе главного тренера.
Накануне московский «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв на выезде «Бенфике» - 2:0. Этот матч стал уже седьмым подряд без побед в главном клубном турнире Старого Света для москвичей. Неприятная серия тянется уже с 2017 года.
«Футбол не пошел согласно плану», – написал по этому поводу Twitter «Зенита». На троллинг ответила пресс-служба московского клуба: «Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последние, кто может шутить о чужих неудачах в ЛЧ», – написала она, прикрепив таблицу группы F из прошлой ЛЧ. Тогда «Зенит» занял в ней последнее место с одним очком.
Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 10, 2021
Впрочем, пресс-служба – наверное, единственный орган клуба, к которому нет нареканий. Поражение от «Бенфики» стало четвертым из пяти в официальных матчах для тренера клуба Руя Витории. В матче со своим бывшим клубом он выставил гибридную схему, причем при обороне ворот команда играла в шесть защитников. В трусливой тактике тренера обвинил в своей колонке спортивный аналитик Глеб Чернявский: «”Спартак” с “Бенфикой” просто оборонял поражение. Это какой-то абсурд!». Он подчеркивает, что это было наиболее странно с учетом первого матча, который также закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из Лиссабона, поэтому московскому клубу непременно нужна была победа с разницей минимум в два мяча.
Назначение Витории сначала не казалось катастрофой. В интервью "Радиоточке НСН" спортивный комментатор Виктор Гусев хвалил решение Витории поддержать капитана «Спартака» Романа Зобнина после досадной ошибки на Евро-2020.
«Думаю, что вообще это было сказано, чтобы провозгласить тезис – «Мои игроки будут лучшими для меня всегда». А вот этот тезис абсолютно правильный», - отметил он.
Далее Витория вместе со «Спартаком» одержал победу на товарищеском кубке «Матч Премьер». Однако первые официальные матчи показали, что клуб находится в состоянии кризиса. Уже в перерыве первого матча с «Бенфикой» из клуба ушел спортивный директор клуба Дмитрий Попов из-за «публичных унижений» жены владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой.
Федун и Салихова превратили «Спартак в «бардак», заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев.
«Когда я смотрю на то, что творит Зарема Салихова, кто бы она ни была, они вместе с Федуном позорят «Спартак». Я не говорю о результатах матчей, о том, что команда проигрывает. Нет, это бывает во всех командах, и я был капитаном команды, которая вылетала в низшую лигу. Вопрос в том, - что для них «Спартак»? Сегодня я вижу, как мадам просто позорит «Спартак», который при Федуне дошел от великого Старостина до Заремы», - сокрушался Ловчев.
Дальше – больше. Попов опубликовал скриншоты переписки с Салиховой, в которой она утверждала, что новый тренер подходит «Спартаку» по гороскопу. В ответ на это она ответила в своем Telegram-канале, что это был троллинг и назвала Попова «крысой по гороскопу» и «дезертиром по жизни».
«А по гороскопу вы просто крыса. Карпина сдал в своё время, Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счёте 0:0. Дезертир по жизни. Попов, это чистой воды троллинг», – написала Зарема в своём Telegram-канале. Впрочем, фанаты клуба встали на сторону Попова и на следующем домашнем матче «Спартака кричали матерные кричалки в адрес Салиховой, призывая ту "убраться из клуба", после чего Зарема сделала свой Telegram-канал приватным.
«В «Спартаке» творится полный бардак. Это на грани какой-то фантасмагории. Страшное дело то, что сейчас там происходит. Я не знаю, чем «Спартаку» можно помочь», - резюмировала ситуацию бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.
Следующий матч «Спартака» состоится в Москве 14 августа. Команда дома примет «Урал» в рамках чемпионата России по футболу.
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