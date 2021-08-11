Крысы, трусы и тролли! Вылет «Спартака» из ЛЧ стал отражением бардака в клубе

Впрочем, пресс-служба – наверное, единственный орган клуба, к которому нет нареканий. Поражение от «Бенфики» стало четвертым из пяти в официальных матчах для тренера клуба Руя Витории. В матче со своим бывшим клубом он выставил гибридную схему, причем при обороне ворот команда играла в шесть защитников. В трусливой тактике тренера обвинил в своей колонке спортивный аналитик Глеб Чернявский: «”Спартак” с “Бенфикой” просто оборонял поражение. Это какой-то абсурд!». Он подчеркивает, что это было наиболее странно с учетом первого матча, который также закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из Лиссабона, поэтому московскому клубу непременно нужна была победа с разницей минимум в два мяча.

Назначение Витории сначала не казалось катастрофой. В интервью "Радиоточке НСН" спортивный комментатор Виктор Гусев хвалил решение Витории поддержать капитана «Спартака» Романа Зобнина после досадной ошибки на Евро-2020.

«Думаю, что вообще это было сказано, чтобы провозгласить тезис – «Мои игроки будут лучшими для меня всегда». А вот этот тезис абсолютно правильный», - отметил он.

Далее Витория вместе со «Спартаком» одержал победу на товарищеском кубке «Матч Премьер». Однако первые официальные матчи показали, что клуб находится в состоянии кризиса. Уже в перерыве первого матча с «Бенфикой» из клуба ушел спортивный директор клуба Дмитрий Попов из-за «публичных унижений» жены владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой.

Федун и Салихова превратили «Спартак в «бардак», заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший игрок красно-белых и футбольный эксперт Евгений Ловчев.