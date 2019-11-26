Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России
Россия намерена добиваться честного и равноправного диалога с WADA в связи с рекомендацией ввести жёсткие санкции в отношении российских спортсменов из-за допингового скандала. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, пишет RT.
«Мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене», — заявил министр иностранных дел.
Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России. Напомним, российских спортсменов могут отстранить от крупнейших спортивных событий, а стране запретить их проведение на своей территории. Соответствующую рекомендацию комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) направил в исполком.
Это сообщение вызвало волнение в российском обществе. Как отмечает Ura.ru, в связи с этой новостью в ряде СМИ появилась информация о том, что президент России Владимир Путин созывает срочное совещание с главами спортивных федераций. Позже помощник главы государства Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
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