Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России

Россия намерена добиваться честного и равноправного диалога с WADA в связи с рекомендацией ввести жёсткие санкции в отношении российских спортсменов из-за допингового скандала. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, пишет RT.

«Мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в том числе с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене», — заявил министр иностранных дел.